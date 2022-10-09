На базе Рота в Испании будет действовать новая группировка, состоящая из четырёх военных кораблей, которые оснащены системами противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на данные ВМС США.

В сообщении также приводятся называния эсминцев: Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius и Bulkeley. Все они оснащены крылатыми ракетами типа “Томагавк”, а также системами ПРО “Иджис”. Уточняется, что системы ПРО на кораблях связаны с наземными базами ПРО в Польше и Румынии и являются частью адаптивной системы противоракетной обороны, которая сейчас формируется в Европе.

“Интерфакс” уточняет, что похожие эсминцы заходили в Черное и Балтийские моря, как только на Украине начались боевые действия.

Ранее ВМС США перебазировали в Литву, Эстонию и Латвию три десантных корабля и ракетный эсминец.