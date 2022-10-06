Американские дипломаты активно работают в Южной Америке, убеждая местных политиков ввести санкции против России. В частности, США давят в этом вопросе на Бразилию. Об этом рассказал российский посол в этой стране Алексей Лабецкий – сообщает РИА “Новости”.

Впрочем, по словам Лабецкого, все попытки склонить Бразилию на свою сторону у США не достигают какого-либо эффекта – в этой южноамериканской стране не раз заявляли, что санкции против России являются “политической ошибкой” и не приводят к ожидаемым результатам, а лишь ведут к повышению вероятности ядерного конфликта.

Также в ряде иностранных СМИ ранее появлялась информация, что западные экономические санкции против России сумели продемонстрировать странам Южной Америки важную вещь: на западных партнёров нельзя полагаться.