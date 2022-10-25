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Белый дом ищет способы защитить инфраструктуру Украины от ракет и беспилотников. В настоящий момент рассматривается возможность отправки в Киев зенитно-ракетных комплексов HAWK.

Изначально эти ЗРК, появившиеся на вооружении ВС США в далеком 1952 году, предназначались исключительно для уничтожения самолетов потенциального противника. Однако ряд модернизаций, один из этапов которых не завершен и сейчас, позволили превратить их в грозное оружие против беспилотников и ракет.

Все дело в системе маловысотного одновременного поражения LASHE, которая в сочетании с РЛС обнаружения CWAR AN/MPQ-62 и обновленной радиолокационной станцией сопровождения цели и наведения на нее зенитных управляемых боезарядов, обеспечила возможность уничтожать сразу несколько БПЛА или ракет. Комплекс успешно отражает массированные атаки, видит и сбивает низколетящие цели, поэтому идеально подходит для борьбы с беспилотниками.

В настоящий момент неизвестно, когда США отправят на Украину ЗРК HAWK и о скольких комплексах идет речь.

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