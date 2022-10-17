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В рамках ежегодных натовских учений США перебросили из Польши в Нидерланды группу истребителей-бомбардировщиков F-22. Военные манёвры по ядерному сдерживанию начались в понедельник 17 октября. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Уточняется, что прибывшие F-22 уже совершили учебные полёты совместно с польскими F-16 и итальянскими Eurofighter. Предполагается, что учения продлятся до конца октября и будут проходить над акваторией Северного моря, Бельгией и Великобританией. Представители Североатлантического военного блока ранее заявляли, что учения являются плановыми и с текущей международной повесткой никоим образом не связанными.

Особенностью F-22 является то, что такие самолёты могут нести на себе ядерные авиабомбы. Хотя боевое оружие во время учений применять не планируется – об этот также заявляли представители Североатлантического альянса.

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