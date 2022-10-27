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Белый дом не располагает подтверждением информации о том, что Москва вербует бывших бойцов спецназа армии Афганистана для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби – сообщает ТАСС.

Ранее в западной прессе стали появляться сообщения, что Россия якобы нанимает бывших афганских военных. При этом журналисты ссылались на собственные источники, не называя их. Во время брифинга для журналистов Кирби задали вопрос на эту тему, на что тот ответил, что не располагает какой-либо информацией по поводу вербовки афганских военных для участия в конфликте на Украине.

Регулярная армия Афганистана распалась летом прошлого года, когда власть в стране захватило движение “Талибан” (организация признана террористической и запрещена в России).

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