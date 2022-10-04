В случае, если Россия применит на Украине тактическое ядерное оружие, США может нанести ответный удар по российской инфраструктуре. И для этого будут задействованы стелс-бомбардировщики Northrop B-2 Spirit. Об этом пишет эксперт Александр Ситников для издания “Свободная пресса”.

Эксперт уточнил, что на вооружении ВВС США есть 16 самолётов указанной модели. Эти “летающие крылья” уже зарекомендовали себя, как инструмент для уничтожения инфраструктуры в Ливии, Югославии и Ираке. Ситников отмечает, что такие самолёты могут бомбить критически важную инфраструктуру стран до состояния, при котором противник соглашается на мир на американских условиях.

О том, что Россия столкнётся с серьёзными последствиями в случае применения ядерного оружия на Украине ранее заявляли западные политики, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.