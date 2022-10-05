Сайт «Объясняем.рф» рассказал бойцам срочной службы, что принуждение их к подписанию контракта на участие в специальной военной операции является незаконным. На подобные действия командования можно пожаловаться в военную прокуратуру, которая примет соответствующие меры.

Кроме того, сайт объяснил, что военнослужащие срочной службы имеют возможность добровольно отправиться в зону спецоперации. Она доступна только тем бойцам по призыву, которые уже успели отслужить три месяца и получили необходимые знания и навыки для участия в боевых действиях.

В этом случае боец подписывает контракт, подтверждающий согласие на участие в специальной операции, получает новый статус и отправляется на Украину.

Напомним, что сейчас продолжается частичная мобилизация, которой подлежат только имеющие опыт службы в армии россияне.