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В распоряжении военнослужащих российских ВС оказался список боевиков ВСУ, которые обучались в Германии. Это стало возможным благодаря получению документов с фотографиями националистов после успешных боевых действий на Херсонском направлении.

Боевики ВСУ были вынуждены обратиться в бегство, так как осознали бесполезность сопротивления. При этом они бросили не только оружие, но и личные вещи, мешавшие быстро убегать. Среди них оказались смартфоны с фотографиями, по которым было несложно установить личности.

Всего в списке оказалось около 50 неонацистов, которые проходили подготовку в Германии перед отправкой на фронт. Однако, как показывает конкретная ситуация, обучение под руководством немецких инструкторов никак не помогло боевикам, так как отряд был практически полностью разгромлен.

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