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Диверсионная группа ВСУ попыталась скрытно подобраться к границам России в Белгородской области, рассказал портал «Русская весна». По словам военкоров, все закончилось плачевно, так как навстречу противнику вышел российский спецназ.

В результате короткой схватки все диверсанты были ликвидированы. Спецназовцы обошлись без потерь. Они вели наблюдение за украинской группой, которая на протяжении длительного времени скрывалась на приграничных территориях Харьковской области и искала подходящее место для прорыва сквозь рубежи РФ.

Когда диверсанты решили, что нашли брешь в обороне и двинулись вперед, они тут же попали в засаду русского спецназа. Который продемонстрировал, что идея проникнуть на территорию РФ не так удачна, как кажется командованию ВСУ.

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