Боевые действия – не только сражения на передовой и артиллерийские дуэли. Часть военной работы проводится скрытно. Минобороны рассказало об одном из таких примеров – пишет “Военное обозрение” (“ВО”).

Разведчики Западного военного округа получили информацию о том, что противник намерен перебросить тяжёлую технику к линии фронта на одном из направлений. Для этого ночью инженеры ВСУ соорудили через ров мост, который смог бы выдержать проезд тяжёлой техники.

Рано утром группа российского спецназа выдвинулась к объекту, установила на нём противотанковые мины и совершила подрыв. По кадрам, которые распространило Минобороны РФ, видно, что мост восстановлению не подлежит. Таким образом были сорваны планы неприятеля по усилению своей группировки на одной из участков фронта.

Где и когда происходили эти события не уточняется. “ВО” добавляет, что в случае, если ВСУ неизвестно об уничтожении моста, военные украинской армии могли попасть в западню. Приехав на место, где должен был стоять мост, тяжёлая техника бы встала. И по ней спокойно могла бы “отработать” российская артиллерия.