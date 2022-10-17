В одной из воинских частей украинской армии бойцы Росгвардии захватили в качестве трофея танк Т-72. Боевая машина имела ряд проблем, но ее сумели привести в идеальное состояние и задействовать в специальной военной операции.

Росгвардейцы устранили обнаруженные механические повреждения, а также установили на боевую машину новые катки. Кроме того, был подобран экипаж, причем все его участники ранее служили в армии в танковых войсках.

Теперь полностью восстановленный украинский танк принимает участие в боевых действиях и успешно сражается против националистических формирований ВСУ.

Напомним, что российские ВС постоянно получают в виде трофеев западное вооружение и технику, имеющееся в распоряжении украинской армии. Чаще всего в их руки попадали ПТРК Javelin и гранатометы NLAW.