Портал «Русская весна» опубликовал видео штурма опорных пунктов националистов ВСУ бойцами российской группировки войск «Отважные». Военнослужащие ВС РФ также подавляют огневые точки противника ударами противотанковых управляемых ракет.

Военные корреспонденты отмечают, что «Отважные» не позволяют боевикам ВСУ перейти в контрнаступление. Они используют ПТУРы для уничтожения огневых рубежей, а также атакуют опорные пункты, срывая перегруппировку подразделений противника.

Напомним, что боевые действия в настоящий момент идут не только на Донбассе, но и в Херсонской и Харьковской областях. На юге ВСУ продолжает попытки наступления, но российские военнослужащие встречают врага артиллерийскими ударами, уничтожая целые колонны техники.