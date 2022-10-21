19 октября американские реактивные системы залпового огня HIMARS вновь напомнили о себе ударами по Энергодару. Позже стало ясно, что украинская сторона открыла огонь из РСЗО, чтобы отвлечь внимание от попытки высадки десанта и захвата Запорожской атомной электростанции. Однако сделать это не удалось, пишет портал «Свободная пресса».

Несколько десятков лодок и катеров украинских ВС вместе с водрузившимися на них десантниками были отправлены ко дну. Операция с треском провалилась и первые комментарии от ошеломленного неудачей Киева появились только спустя пару дней.

Выяснилось, что ВСУ ориентировались на неудачный опыт атаки на Энергодар 1 сентября, когда десант был уничтожен ударными вертолетами ВС РФ. На этот раз боевики также ожидали появления «вертушек» и даже подготовили для них «капкан». Однако это сыграло против них, так как российские войска справились и без винтокрылых машин. Они с легкостью переиграли противника и не подпустили его к ЗАЭС.