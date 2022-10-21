ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

19 октября американские реактивные системы залпового огня HIMARS вновь напомнили о себе ударами по Энергодару. Позже стало ясно, что украинская сторона открыла огонь из РСЗО, чтобы отвлечь внимание от попытки высадки десанта и захвата Запорожской атомной электростанции. Однако сделать это не удалось, пишет портал «Свободная пресса».

Несколько десятков лодок и катеров украинских ВС вместе с водрузившимися на них десантниками были отправлены ко дну. Операция с треском провалилась и первые комментарии от ошеломленного неудачей Киева появились только спустя пару дней.

Выяснилось, что ВСУ ориентировались на неудачный опыт атаки на Энергодар 1 сентября, когда десант был уничтожен ударными вертолетами ВС РФ. На этот раз боевики также ожидали появления «вертушек» и даже подготовили для них «капкан». Однако это сыграло против них, так как российские войска справились и без винтокрылых машин. Они с легкостью переиграли противника и не подпустили его к ЗАЭС.

Вам может понравиться

Пленный подполковник ВСУ рассказал, как спецназ нарушал Минские соглашения, вызывая огонь по своим

Во время антитеррористической операции на Донбассе киевские власти требовали от воинских подразделений соблюдать режим тишины. За это боевикам даже доплачивали, но Силы специальных операций регулярно нарушали все установленные требования, рассказал

19FortyFive: Россия задействовала для обороны Севастополя секретное оружие

В распоряжении ВС РФ имеется секретное оружие, которое способно защитить Севастополь от вражеских мин и проникновения диверсионных групп. Американский журнал «1945» рассказал, что Россия использует в ходе специальной военной операции

Смерть ползет: Баранец призвал уничтожить эшелон с оружием для Украины из Словакии

Назначение на должность командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина должно привести к перелому в специальной военной операции. И одна из приоритетных задач – это блокировка поставок оружия и техники из