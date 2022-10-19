Херсон превратился для ВСУ в приоритетную цель. Сейчас на этом направлении накапливаются крупные силы, однако эксперты отмечают, что это неподготовленные мобилизованные резервисты и боевики территориальной обороны, не имеющие опыта боевых действий, пишет издание «Свободная пресса».

Эксперты поясняют, что приказ восстановить контроль над Херсоном дал лично президент Украины Зеленский. Он видит, что ВСУ терпят одну неудачу за другой, несут крупные потери, но все же гонит армию в наступление, наивно надеясь «отбить» территории до подхода в регион подкрепления для ВС РФ.

Напомним, что Херсонская область уже включена в состав России по результатам референдума. В настоящий момент регион является мощным плацдармом для наступления на Николаев и Одессу, поэтому российские ВС самоотверженно отражают атаки ВСУ и не собираются сдавать область.