Киев не оставит попыток наступления на Херсонском направлении до 8 ноября, считает военный эксперт Михаил Александров. Так он прокомментировал заявления советника главы ОПУ Алексея Арестовича, пишет портал “Свободная пресса”.

«Рупор» киевской пропаганды ранее высказался в том духе, что ситуация под Херсоном изменяется не в лучшую для ВСУ сторону. По мнению Александрова, это просто попытка оправдаться перед Вашингтоном за то, что украинская армия не сумеет взять город к промежуточным выборам в США. Но в любом случае до 8 ноября атаки будут продолжаться, несмотря на потери ВСУ.

Александров также озвучил версию, по которой Арестович хотел ввести в заблуждение ВС РФ, отвлечь их от подготовки крупных сил для наступления на Херсон.

Эксперт Виктор Литовкин отметил, что даже если это и так, российские войска хорошо подготовились к обороне и вряд ли дадут боевикам ВСУ прорваться к Херсону.