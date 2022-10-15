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В настоящий момент продолжается битва за Артемовск, который является стратегически важным городом Донбасса. Он открывает возможность существенно усилить оборону Лисичанска и Северодонецка, а также создать плацдармы для восстановления контроля над Красным Лиманом и для наступления на Краматорск со Славянском. Но сейчас он все еще контролируется ВСУ, пишет издание «Свободная пресса».

Журналисты приводят высказывание корреспондента BBC Джонатана Била о том, что без освобождения Артемовска российские ВС не смогут начать полномасштабное наступление на Краматорск, который сейчас остается центром Донецкой области по киевской версии, а также на Славянск, ставший в 2014 году символом русской весны.

Именно поэтому на Бахмут брошены лучшие силы ВС РФ. На этом направлении интенсивно работают артиллерийские подразделения, которые обеспечивают мощную поддержку мотострелкам. В настоящий момент ВСУ все еще сопротивляются и не сдают позиций, однако уверенность в том, что Артемовск вскоре будет освобожден, растет с каждым днем.

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