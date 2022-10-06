Украинский Генштаб после атаки на войсковую часть в Белой Церкви начал осознавать, что защититься от российских беспилотников «Герань-2» не так просто, как он рассказывает в сообщениях для СМИ, передает «Свободная пресса».

Помимо сокрушительных атак, эти дроны, не обнаруживаемые системами противовоздушной обороны, наносят мощный моральный удар по самоуверенности украинских неонацистов. Характерный звук мотора, похожий на мопед, слышится в небе всего несколько секунд, после чего на цель обрушивается около 50 килограммов взрывчатого вещества, полностью уничтожающего объекты военной инфраструктуры.

Белая Церковь под Киевом стала лишь одной из целей беспилотников. Кроме того, они атаковали здание СБУ в Днепропетровске, где ликвидировали 35 высокопоставленных офицеров, планировавших диверсии в Херсонской и Запорожской областях. Также «Герань-2» регулярно расцветает в Одессе и окрестностях.

Да, Киев постоянно пишет о сбитых дронах, но это не столько факты, сколько желание поднять дух своих военных и успокоить граждан. Даже если 1-2 беспилотника попадают под удар ПВО, это ни на что не влияет. Так как БПЛА в разы дешевле ракет, используемых ВСУ.