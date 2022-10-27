Пентагон не в состоянии одновременно поставлять оружие на Украину и Тайвань, а также поддерживать собственную боеспособность. Поэтому требования Киева о предоставлении дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS вполне могут остаться без ответа, пишет портал «Свободная пресса».

В штаб-квартире американского Минобороны сообщают, что объемы военной помощи Украине превысили 18 миллиардов долларов. Запасы на складах практически полностью исчерпаны, но Киев продолжает клянчить новое оружие. Между тем, для производства такого же количества РСЗО и ЗРК военно-промышленному комплексу США потребуется не один год.

«На данный момент практически исчерпаны запасы таких видов оружия, как гаубицы M777 и другие 155-мм орудия, противотанковые ракеты Javelin и системы противовоздушной обороны Stinger» – поясняют эксперты.

Они также отмечают, что США не в силах удовлетворить требования не только Украины, но и Тайваня, который используют для давления на Китай. Сейчас они делают все возможное для исправления ситуации, но в ближайшее время не стоит надеяться на успех.

Также Вашингтон отказывается поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS для комплексов HIMARS. Он отлично понимает, что не сможет контролировать неадекватные украинские власти, которые примутся сразу наносить удары по территории России, провоцируя Третью мировую войну.