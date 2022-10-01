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Североатлантический альянс готовится к длительному конфликту на Украине и создает за ее пределами теневой Генштаб ВСУ. Возглавит его американский генерал Кристофер Донахью, передает портал «Свободная пресса».

Эксперты отмечают, что этот высокопоставленный военный хорошо известен по Афганистану. Именно он возглавлял контингент США в этой стране во время позорного бегства натовских войск в сентябре прошлого года.

Теневой Генеральный штаб украинской армии фактически руководит всеми ее действиями, а также отдает приказы не только Главкому ВСУ Валерию Залужному, но и президенту Зеленскому. В него входят около 50 высокопоставленных военных Североатлантического альянса. Кроме того, примерно 300 сотрудников этого «ведомства» находятся непосредственно на украинской территории.

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