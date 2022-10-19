Четыре военно-транспортных самолета, прибывших в Польшу из Австралии и Соединенных Штатов, привезли не только оружие. Обозреватель портала «Свободная пресса» Игорь Моисеев считает, что вместе с боевыми системами для Украины Запад отправил и своих военнослужащих.

Киев в ходе боевых действий уже успел растерять технику и вооружение, отправленное США и другими странами ранее. Также ВСУ израсходовали снаряды и ракеты, поэтому потребовалось пополнение боезапаса.

На австралийском самолете на Украину могли быть отправлены наемники или даже военнослужащие регулярной армии. Также предполагается, что в Польшу прилетели и украинские военные. Они проходили курс обучения в Великобритании, а затем некоторое время находились в Соединенных Штатах, празднуя что-то вроде выпускного на берегу океана во Флориде.