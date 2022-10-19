ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Четыре военно-транспортных самолета, прибывших в Польшу из Австралии и Соединенных Штатов, привезли не только оружие. Обозреватель портала «Свободная пресса» Игорь Моисеев считает, что вместе с боевыми системами для Украины Запад отправил и своих военнослужащих.

Киев в ходе боевых действий уже успел растерять технику и вооружение, отправленное США и другими странами ранее. Также ВСУ израсходовали снаряды и ракеты, поэтому потребовалось пополнение боезапаса.

На австралийском самолете на Украину могли быть отправлены наемники или даже военнослужащие регулярной армии. Также предполагается, что в Польшу прилетели и украинские военные. Они проходили курс обучения в Великобритании, а затем некоторое время находились в Соединенных Штатах, празднуя что-то вроде выпускного на берегу океана во Флориде.

Вам может понравиться

СП: Армия Украины потеряла командующих в ходе сражения у Каховского моря

Киев предпринял новую попытку атаки в Херсонской области. На этот раз он начал наступление широким фронтом на участке от Дудчан на северо-востоке региона и до Давыдова Брода. Однако атака захлебнулась,

СП: ВСУ несут колоссальные потери, но Зеленский гонит их в наступление на Херсон

Херсон превратился для ВСУ в приоритетную цель. Сейчас на этом направлении накапливаются крупные силы, однако эксперты отмечают, что это неподготовленные мобилизованные резервисты и боевики территориальной обороны, не имеющие опыта боевых

ВСУ усилили обстрел Энергодара

Украинская армия продолжает наносить удары по городам, расположенным на освобождённых территориях. В Запорожской области заявили, что усилились обстрелы Энергодара, который находится недалеко от атомной электростанции. Об этом сообщает РИА “Новости”