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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Соединенные Штаты, где намеревается встретиться с коллегой Ллойдом Остином и другими американскими политиками. Портал «Свободная пресса» высказал мнение, что одной из главных тем этих встреч будет конфликт на Украине.

Скорее всего, англосаксы обсудят ситуацию в Херсонской и Запорожской областях, гдене прекращаются бои, а также заявление президента Украины Зеленского о «минировании» российскими войсками дамбы Каховской ГЭС, взрыв на которой способен спровоцировать затопление региона.

Кроме того, речь пойдет и об ядерном оружии. По мнению экспертов, США не терпится устроить провокацию с применением стратегических вооружений. Британия поддерживает это желание Вашингтона, но вряд ли они рискнут наносить удар непосредственно по территории РФ.

Скорее всего, жертвенным агнцем окажется Польша. США и Британия могут нанести тактический ядерный удар по ее территории, обвинить в этой атаке Россию, а уж затем задействовать пятый пункт Устава НАТО о коллективной обороне и использовать стратегическое вооружение.

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