ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Террористический акт на Крымском мосту был заранее спланирован британским спецназом SAS и Службой безопасности Украины. Операцию проработали до мельчайших деталей, что и стало причиной успешного ее проведения, пишет портал «Свободная пресса».

Диверсанты Особой воздушной службы Великобритании появились на Украине еще в апреле текущего года. Уже тогда одной из их задач была разработка плана подрыва моста, но из-за отсутствия подходящего для этой цели оружия теракт постоянно переносился. В результате было принято решение обойтись взрывчаткой и устроить диверсию с использованием транспортного средства.

«Британские диверсанты умеют организовывать государственные перевороты, протесты, заказные убийства», – рассказали журналисты портала.

Со ссылкой на свои источники они также сообщили, что в активе SAS имеется множество мостов и складов с оружием, боеприпасами и топливом, командных пунктов и штабов, военных баз.

Вам может понравиться

Алексей Анпилогов раскрыл ближайшие цели ВСУ и предупредил об угрозе для Сватово

В настоящий момент у ВСУ на Донбассе есть два сценария дальнейших боевых действий – наступление либо на Сватово, либо на Кременную и Рубежное. Военный эксперт Алексей Анпилогов считает, что Киев

Отряд “Ахмат” и ЧВК Вагнера заняли важный оборонительный рубеж около Спорного в ДНР

Чеченский спецназ «Ахмат» установил контроль над населенным пунктом Спорное под Соледаром и развернул там новый оборонительный рубеж. Бойцы подразделения не намерены больше отступать, они продолжают продвижение вперед, вытесняя боевиков ВСУ,

The Hill: замороженные российские активы в США нужно потратить на Украину

С начала специальной военной операции России в Донбассе в США заморозили сотни миллиардов долларов, которые находились в фондах российского Центробанка. Эти деньги должны пойти на восстановление Украины. Вместе со средствами