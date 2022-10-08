Террористический акт на Крымском мосту был заранее спланирован британским спецназом SAS и Службой безопасности Украины. Операцию проработали до мельчайших деталей, что и стало причиной успешного ее проведения, пишет портал «Свободная пресса».

Диверсанты Особой воздушной службы Великобритании появились на Украине еще в апреле текущего года. Уже тогда одной из их задач была разработка плана подрыва моста, но из-за отсутствия подходящего для этой цели оружия теракт постоянно переносился. В результате было принято решение обойтись взрывчаткой и устроить диверсию с использованием транспортного средства.

«Британские диверсанты умеют организовывать государственные перевороты, протесты, заказные убийства», – рассказали журналисты портала.

Со ссылкой на свои источники они также сообщили, что в активе SAS имеется множество мостов и складов с оружием, боеприпасами и топливом, командных пунктов и штабов, военных баз.