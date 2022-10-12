Диверсия Киева на Крымском мосту стала той каплей, которая переполнила терпение ВС РФ. На протяжении двух дней подряд по критической инфраструктуре Украины были нанесены мощные ракетные удары с применением дронов-камикадзе «Герань-2», РСЗО «Торнадо-С», крылатых ракет Х-101, «Калибр», «Искандер», Х-55 и прочих.

Портал «Свободная пресса» отмечает, что ВС РФ продемонстрировали превосходство своего вооружения. Украинская ПВО оказалась неспособной отражать интенсивные ракетные удары. Несколько беспилотников она все же сбила, но это не отменяет факта уничтожения важных инфраструктурных объектов в ряде регионов Украины.

Операцию «Возмездие за Крымский мост» вполне можно считать удавшейся. Однако она вряд ли уже завершена. Ракеты, которые размещены не только на стратегических бомбардировщиках, но и на кораблях и подлодках Черноморского флота России, а также дроны-камикадзе уже выбирают новые цели.