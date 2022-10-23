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Российские ВС на юге и востоке Украины начинают использовать основные оборонительные тактики. Наступление отложено, скорее всего, до весны, так как осенние дожди и распутица делают боевые действия практически невозможными, рассказал портал “Свободная пресса”.

Именно поэтому ВС РФ сейчас выстраивают линии обороны, возводят фортификационные сооружения и готовятся отражать пусть и менее активные, но все же ожесточенные атаки врага.

Так, на территории Луганской Народной республики выстроена линия обороны, которая начинается у Северодонецка и Лисичанска. Она позволяет держать ситуацию в регионе под контролем, отбивать попытки украинской армии проводить разведку боем. Обойти оборонительную линию у Киева не получится, так как тогда его войска попадут под сокрушительные артиллерийские удары и будут уничтожены.

Укрепляется и защита Херсонской области. Именно сюда направляется большая часть мобилизованных, в регионе осуществляется строительство фортификационных сооружений и перегруппировка сил. Также активно минируются территории в тех районах, где ВСУ может начать полномасштабное наступление.

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