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Портал «Свободная пресса» рассказал о реакции Запада на запуск Россией спутника «Скиф-Д» проекта «Сфера». Так, разведка Mi6 сразу предупредила Киев об активизации РФ своих космических войск.

Все дело в том, что новые космические аппараты, по мнению британских разведчиков, представляют собой серьезную угрозу для спутников Илона Маска Starlink. Причем Mi6 считает, что нейтрализовать их Россия будет с помощью Китая.

Эксперты поясняют, что опасения британских и американских спецслужб вполне логичны. Ведь без спутникового интернета, который обеспечивает Starlink, Киеву останется выбросить на свалку хваленые американские РСЗО M-142 HIMARS, а также гаубицы M777.

Кроме того, диверсионные группы ВСУ перестанут получать подробные разведданные о местоположении российских войск и об уязвимостях в обороне. Им придется проводить разведку по старинке, что вряд ли повысит эффективность боевых действий.

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