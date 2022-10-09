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Удары ВСУ по мирным населенным пунктам Донбасса, многочисленные диверсии, являются пересечением всех возможных «красных линий». Не исключено, что в ответ на агрессивные действия Киева Россия сделает, наконец, то, что обсуждается с самого начала специальной военной операции, пишет портал «Свободная пресса».

Речь идет об использовании на Украине авиабомб ОДАБ, которые по своей мощности лишь немного уступают ядерному оружию. Они активно задействовались в Афганистане еще во времена СССР, так как позволяли «выковыривать» подразделения противника, прячущиеся в хорошо укрепленных бункерах или использовавших сложный рельеф местности.

Это термобарические авиабомбы, которые в момент взрыва повышают температуру воздуха до 1500 градусов. При этом зона поражения составляет около километра. Благодаря таким особенностям, боезаряды ОДАБ помогут ВС РФ сломить сопротивление ВСУ в Николаевской области, а также подавить любые попытки врага контратаковать, уничтожая его командные и опорные пункты на Херсонщине и на Донбассе.

По мнению экспертов, авиабомбы вполне могут быть применены для ударов по Одессе и Киеву, что также позволит добиться перелома в специальной операции ВС РФ.

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