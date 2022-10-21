Исход спецоперации на Украине могут решить российские беспилотные аппараты, считает обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский. Он напомнил, что ВС РФ задействуют в СВО дроны-камикадзе «Герань-2», «Ланцет-3», а также «Куб» и «Ласточка».

Особый интерес представляет именно «Ланцет», являющийся разработкой входящей в структуру концерна «Калашников» компании Zala Aero. После модернизации он способен оставаться в воздухе в поисках цели до 12 часов. Кроме того, дрон набирает высокую скорость при заходе на цель, что исключает его поражение средствами противовоздушной обороны.

«Ланцеты» и хорошо известные по целой серии ударов по инфраструктуре Украины дроны-камикадзе «Герань-2» выигрывают у переоцененных турецких «Байрактаров» за счет низкой стоимости и простоты конструкции. Они способны не только переломить ход операции, но и обеспечить ВС РФ решение всех поставленных задач.