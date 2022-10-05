Североатлантический альянс извлек своего последнего «туза в рукаве» и направляет украинскую армию на Энергодар, пишет портал «Свободная пресса». Эксперты подчеркивают, что это ошибочное решение НАТО, так как ВС РФ не сдадут Запорожскую АЭС.

По мнению аналитиков, США и НАТО рассчитывают на отход российских войск из Энергодара, так как в случае ожесточенных боев в городе может разразиться ядерная катастрофа. Именно для этой цели командование ВСУ сейчас стягивает к границам Запорожской области крупные силы.

Этот расчет в корне неверен, считает автор публикации Александр Ситников. Он поясняет, что президент Зеленский сейчас «на коне» только из-за вымученных успехов украинской армии, которые в СМИ преподносятся как «великие победы». Однако достаточно одной неудачи, чтобы ситуация изменилась. Если Киев пойдет на Энергодар, это и будет решающим для Зеленского провалом, поэтому он вряд ли рискнет начинать наступление под Запорожьем.