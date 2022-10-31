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Великобритания организовала уже несколько террористических актов против РФ и вполне заслуживает ответного удара, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы публикации напоминают, что подрыв Крымского моста и газопроводов «Северный поток», атака беспилотников на Севастопольскую бухту и корабли Черноморского флота – все это проделки Лондона. За которые он должен понести заслуженную кару.

«То есть одна из стран НАТО, ядерная держава, фактически объявила нам войну. Перчатка брошена. И не поднять ее нельзя», – отметили эксперты.

По их мнению, Россия не оставит агрессивные действия Великобритании без ответа. Но вот когда Лондону стоит ждать расплаты за свои теракты и в каком формате она будет организована, пока неизвестно.

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