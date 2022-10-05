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Внешний долг США достиг значения в 31 триллион и продолжает расти. Подобное наблюдалось в истории Соединенных Штатов только в годы Великой Отечественной войны, рассказал политолог Андрей Клинцевич.

Он напомнил, что многие страны Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС отлично видят, что происходит в США. Поэтому Индия и Китай, Бразилия и Россия начинают активно отказываться от доллара, от американских ценных бумаг, переориентировавшись на национальную валюту.

С началом конфликта на Украине США начали использовать Европу в качестве донора. Особенно досталось Германии, которая без поставок российского газа начинает терять лидирующие позиции в экономике континента. Многие компании предпочитают перебираться в Соединенные Штаты, где можно продолжать деятельность за счет дешевых энергоносителей. Но даже это не спасет США от падения и потери статуса всемирного гегемона.

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