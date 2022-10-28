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Украинские ВС получили от Израиля и уже задействовали системы Smart Shooter («Умный стрелок») для перехвата барражирующих боеприпасов «Герань-2», сообщил портал «Свободная пресса».

Упомянутые выше системы представляют собой оружие воздушного базирования, которое может устанавливаться на легкие беспилотные аппараты и самолеты. Израиль уже испытывал их в Сирии, что позволило удостовериться в эффективности комплексов.

Тель-Авив, по словам эксперта Александра Ситникова, осуществляет поставки Smart Shooter на Украину через Соединенные Штаты. Однако РФ отлично видит все подобные ухищрения.

Израиль опасается гнева Москвы и именно поэтому очень долго тянул с поставкой на Украину оружия. Он понимает, что РФ в любой момент может ответить на усиление ВСУ выходом из режима безопасных полетов в Сирии и уничтожить беспрерывно появляющиеся над этой страной израильские истребители F-16.

Эксперт поясняет, что официального подтверждения отправки на Украину систем Smart Shooter пока не поступало. Но если оно появиться, можно будет говорить о выходе спецоперации ВС РФ за пределы Украины.

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