Киев продолжает бросать крупные силы в наступление на Херсонском направлении, полностью игнорируя крупные потери. Объемы финансовой помощи от Запада значительно снизились, в армии Украины наблюдается снарядный голод, но президент Зеленский продолжает твердить о победах и о трехстах тысячах военнослужащих, которые будут задействованы в битве за юг.

Попытки ВСУ атаковать не прекращаются ни на минуту, однако они моментально подавляются российской авиацией и артиллерией. В минувший четверг очередные подразделения пехотинцев были разгромлены бомбами ФАБ-500, что привело к серьезным потерям живой силы, пишет портал «Свободная пресса».

Раненые боевики доставляются вертолетами в Николаев, где госпитали и гражданские больницы уже заполнены до отказа. Многие из националистов просят встречи со священником, так как не выдерживают психологического давления в ходе боевых действий. Кроме того, часть раненых отправляют в Одессу, где тоже наблюдается нехватка свободных мест в медицинских учреждениях.