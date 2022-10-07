ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев продолжает бросать крупные силы в наступление на Херсонском направлении, полностью игнорируя крупные потери. Объемы финансовой помощи от Запада значительно снизились, в армии Украины наблюдается снарядный голод, но президент Зеленский продолжает твердить о победах и о трехстах тысячах военнослужащих, которые будут задействованы в битве за юг.

Попытки ВСУ атаковать не прекращаются ни на минуту, однако они моментально подавляются российской авиацией и артиллерией. В минувший четверг очередные подразделения пехотинцев были разгромлены бомбами ФАБ-500, что привело к серьезным потерям живой силы, пишет портал «Свободная пресса».

Раненые боевики доставляются вертолетами в Николаев, где госпитали и гражданские больницы уже заполнены до отказа. Многие из националистов просят встречи со священником, так как не выдерживают психологического давления в ходе боевых действий. Кроме того, часть раненых отправляют в Одессу, где тоже наблюдается нехватка свободных мест в медицинских учреждениях.

Вам может понравиться

Эксперт Дандыкин: к концу ноября с фронта можно ожидать “добрых новостей”

Наступление ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине будет прервано к концу ноября – началу декабря. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин – сообщает Общественная служба новостей.

Бойцы ВС РФ в ответ на критику в адрес Лапина заявили, что он воюет на передовой, а не сидит в мягком кресле

«Московский комсомолец» рассказал об ответе бойцов группировки ВС «Отважные» Рамзану Кадырову. Напомним, что ранее глава Чечни раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина за то, что тот якобы является главным виновником потери Красного

Политолог Перенджиев: Удары по системам обеспечения и критической инфраструктуре Украины усилятся зимой

ВС РФ должны учитывать, что с наступлением холодов тактика ведения боевых действий кардинально изменится. Очень важно воспользоваться всеми преимуществами холодного времени года, а также минимизировать негативное влияние его недостатков, считает