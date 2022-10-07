Вашингтон поставил Киеву задачу захватить как можно большую территорию до ноября-декабря, так как в противном случае у него могут возникнуть серьезные проблемы с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

Все дело в том, что в холодное время года небо над южными регионами Украины затягивает плотными облаками, которые делают совершенно бесполезными американские спутники. А ведь сейчас именно они находят цели для ВСУ и передают их экипажам РСЗО.

Кроме того, поздней осенью и зимой боевые системы на колесной базе будет с огромным трудом пробиваться сквозь украинскую распутицу. Это касается не только HIMARS, но и гаубиц M777. Киев сможет использовать разве что гусеничные РСЗО MLRS, которых гораздо меньше, чем M142.

Портал «Свободная пресса» рассказывает о многочисленных дуэлях между HIMARS и российскими самоходками «Мста». Последние гораздо мощнее и наносят сокрушительные удары по противнику, однако они несколько неповоротливые и далеко не всегда успевают увернуться от ответной атаки, которую ВСУ проводят с применением западного вооружения. Зимой эта проблема будет решена, так как спутники, проводящие разведку, не сумеют быстро вычислять российские САУ.