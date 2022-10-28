Американское издание Military Watch разгоняет в США новую волну паники. Теперь она связана с электромагнитными пушками, которые якобы уже имеются в распоряжении России. Портал «Свободная пресса» попытался разобраться, так ли это на самом деле.

Причиной паники стала заявленная в публикации возможность установить ЭМИ-пушку на истребитель пятого поколения Су-57. Электромагнитное оружие воздушного базирования чрезвычайно опасно, так как оно, по мнению авторов статьи, способно не только ослеплять радиолокационные станции и обеспечивать просто обход ПВО потенциального противника, но еще и нейтрализовать любые виды современных вооружений.

Кроме того, ЭМИ-бомбы способны запустить так называемую «войну отключений», которая позволит РФ, а также другим странам уже имеющим или разрабатывающим такое оружие, уничтожать гражданскую инфраструктуру и использоваться в кибератаках.

Почему паника из-за ЭМИ-пушек началась только сейчас, сказать сложно. Первые доклады на тему создания такого оружия датируются еще 2017 годом. Вполне вероятно, что в США предполагают наличие в распоряжении ВС РФ современного вооружения, работающего на иных физических принципах и способного нейтрализовать любое другое оружие одним лишь электромагнитным импульсом.