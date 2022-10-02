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Наступление на Красный Лиман ВС Украины начали 11 сентября по личному приказу президента Зеленского. К городу были стянуты огромные силы, причем Киев перебрасывал их со стороны ж/д-станции Брусово, а также населенных пунктов Старый Караван и Диброво.

Полчищам противника, двигающимся с трех направлений, противостояли лишь 20-я гвардейская общевойсковая армия ЗВО, добровольцы отряда «БАРС» и Народная милиция. Несмотря на численное превосходство противника, они сумели продержаться более трех недель и сбили националистам темп. Кроме того, Киев понес колоссальные потери.

По словам экспертов издания «Свободная пресса», президент Украины Зеленский выстроил мост на Красный Лиман из трупов своих солдат. Впрочем, он делает это регулярно и на Херсонском направлении, где атаки ВСУ захлебываются практически ежедневно, но вновь и вновь повторяются с самоубийственным упорством.

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