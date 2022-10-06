Портал «Свободная пресса» рассказал об уникальном российском внедорожнике, который сейчас мог бы помочь ВС РФ на Украине. Речь идет о боевой машине SBM VPK-233136, созданной на платформе бронеавтомобиля «Тигр».

Эксперты поясняют, что этот внедорожник был представлен на выставке «Армия-2020», но с тех пор его так и не приняли на вооружение. Между тем, машина является идеальным решением для быстрых рейдов в глубокий тыл врага.

Особенностями SBM VPK-233136 являются наличие открытого, очень легкого и обеспечивающего высокую скорость, но чрезвычайно прочного кузова, а также возможность установки сразу нескольких пулеметов для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники. С последней задачей справился бы крупнокалиберный «Корд», а с остальными – пулеметы «Печенег» калибра 7,62 миллиметра.

Кроме того, от атак с воздуха внедорожник защищается двумя переносными зенитно-ракетными комплексами.