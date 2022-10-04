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Безопасность во время проведения референдума в Донецкой Народной Республике о вхождении в состав России в числе прочего обеспечивали и новейшие станции контрбатарейной борьбы вместе с тяжёлыми гаубицами “Малка”. Об этом РИА “Новости” рассказал источник в силовых структурах ДНР.

Там отметили, что новейшие РЛС могли выявлять позиции украинских войск, с которых ведётся обстрел населённых пунктов, практически с первого выстрела. После чего по таким позициям начинала “работать” тяжёлая артиллерия – “Малка” может поражать цели на расстоянии почти 40 километров.

Как называется новейшая РЛС контрбатарейной борьбы, источник информагентства не уточнил. Однако в сообщении уточняется, что работает техника в сантиметровом диапазоне частот и оснащена фазированной антенной решеткой.

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу присоединения к России прошли в конце сентября. 30 сентября договоры о вхождении указанных территорий в РФ на правах субъектов подписал Владимир Путин, 3 октября документы ратифицировала Госдума. 4 октября должен ратифицировать Совет Федерации.

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