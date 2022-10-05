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Боевики ВСУ покинули свои позиции и обвинили командование, которое отдает преступные приказы. Речь идет о военнослужащих 25-й бригады украинской армии, которые рассказали нелицеприятные подробности о совершаемых военных преступлениях.

По словам националистов, командование приказало при входе в одно из сел убивать всех подряд, стрелять по жилым домам, забрасывать автомобили и подвалы зданий гранатами. В населенном пункте якобы не было гражданских, однако позже выяснилось, что это не так.

Войдя в поселок, боевики встретили несколько женщин с маленькими детьми, которые молили о помощи. Но украинские командиры заявили, что такое бывает, ничего страшного, война все спишет, рассказали военные.

«Мы так не договаривались. Мы не согласны воевать с таким командованием», – пояснили они свою позицию, из-за которой отказались выполнять приказы.

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