Соединенным Штатам и НАТО, которые пытаются смотреть на Россию свысока, стоило бы умерить свой пыл и вспомнить о наличии в распоряжении ВС РФ оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Всего два залпа этого ОТРК позволят уничтожить ключевые военные объекты США, причем даже самые современные комплексы ПРО не смогут перехватить летящие к целям ракеты, уверены эксперты китайского портала Sohu.

Авторы напомнили, что одной из особенностей «Искандеров» является высокая точность. Она составляет до 30 метров при ударе с расстояния в 300 км, что в совокупности с огромной мощностью боезарядов позволяет гарантировать уничтожение любой цели. Боевая часть весом 480 килограммов обеспечивает силу взрыва, сопоставимую только с ядерными боеголовками.

Еще одна особенность – это многозарядные боевые части последних модификаций ракет. С ними не способны справиться даже противоракеты «Хец», которые считаются наиболее современными и разработаны совместно израильскими и американскими инженерами.

Наконец, комплекс «Искандер» построен на колесном шасси, которое позволяет быстро перемещаться практически по любому дорожному покрытию. ОТРК мгновенно разворачивается, удары ракетами наносятся уже через 4 минуты после получения приказа. Затем комплекс моментально меняет позицию, поэтому наносить ответный удар по нему нет никакого смысла.

Ракеты ОТРК «Искандер» оснащены оптической, инерциальной и навигационной головками самонаведения, что исключает возможность хоть как-то повлиять на их полет системами радиоэлектронной борьбы.