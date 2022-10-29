ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России в кратчайшие сроки будет создан армейский резерв либо организованы кадрированные войсковые части по образу и подобию Вооруженных сил Советского Союза. В первом случае резервистов прикрепят к подразделениям для регулярного прохождения переподготовки, за которое будет выплачиваться денежное довольствие, предположил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В случае надобности этих людей можно быстро призвать и направить на усиление — они уже обучены, имеют постоянную подготовку», – цитирует аналитика портал Ura.ru.

Эксперт также отметил, что перечисленные выше способы являются лучшими вариантами исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по модернизации армии.

Напомним, что глава государства ранее поручил внести изменения в работу военкоматов, которые в ходе частичной мобилизации допустили целый ряд ошибок. Также он призвал модернизировать все компоненты Вооруженных сил РФ.

Вам может понравиться

СП: Израиль намерен отправить на Украину системы “Умный стрелок” для перехвата “Гераней”. Чем ответит Россия

Украинские ВС получили от Израиля и уже задействовали системы Smart Shooter («Умный стрелок») для перехвата барражирующих боеприпасов «Герань-2», сообщил портал «Свободная пресса». Упомянутые выше системы представляют собой оружие воздушного базирования,

ГПС Украины зафиксировала переброску личного состава и техники ВС РФ в Белоруссию

Портал «Русская весна» со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрея Демченко сообщил о переброске личного состава и техники российских войск в Белоруссию. Демченко отметил, что ВС России

Освобожденный из плена фельдшер-санитар Чукра рассказал, когда прекратились пытки ВСУ

Украинские боевики подвергали военнопленных пыткам, рассказал фельдшер-санитар из ЛНР Александр Чупра. Он сам побывал в плену у националистов и рассказал много жутких историй об издевательствах и пытках, передает РИА Новости.