В России в кратчайшие сроки будет создан армейский резерв либо организованы кадрированные войсковые части по образу и подобию Вооруженных сил Советского Союза. В первом случае резервистов прикрепят к подразделениям для регулярного прохождения переподготовки, за которое будет выплачиваться денежное довольствие, предположил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В случае надобности этих людей можно быстро призвать и направить на усиление — они уже обучены, имеют постоянную подготовку», – цитирует аналитика портал Ura.ru.

Эксперт также отметил, что перечисленные выше способы являются лучшими вариантами исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по модернизации армии.

Напомним, что глава государства ранее поручил внести изменения в работу военкоматов, которые в ходе частичной мобилизации допустили целый ряд ошибок. Также он призвал модернизировать все компоненты Вооруженных сил РФ.