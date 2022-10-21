Согласно свежему опросу общественного мнения, большинство немцев не считают Россию серьезной военной угрозой для Германии, а также выступают против роли «военного лидерства в Европе» для своей страны. Об этом сообщает американское военное издание Stars & Stripes. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Выводы социологов, обнародованные на форуме в Берлине, организованном Институтом Кербера, заметно огорчили сторонников безоговорочного следования курсу НАТО по отношению к России. Особенно тем, что пришлись на период времени, «когда США стремятся сохранить единство в деле усилий союзников по доставке оружия и другой помощи Украине», пишет американское издание.

Ряд официальных лиц из числа участников упомянутого берлинского форума заявили, что столь «противоречивые настроения» Германии вызывают сомнения в решимости Берлина, если Россия будет представлять угрозу для союзников, например, в странах Балтии. «Можем ли мы доверять Германии? Мы готовы биться насмерь. А они?» – поставил во время форума вопрос министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Что касается России, то лишь 22% немецких респондентов назвали угрозу, которую она представляет их стране, «значительной» по сравнению с чуть более 50%, которые классифицировали это как «незначительную» военную опасность, согласно опросу агентства Koerber. Опрос в Германии был проведен в августе, в нем приняли участие 1088 взрослых.

Более того, целых 25% немцев заявляют, что «Россия вообще не представляет военной угрозы» – и это, возмущается Stars & Stripes, «даже несмотря на то, что Европа сталкивается с крупнейшим конфликтом на континенте со времен Второй мировой войны» в связи с проводимой Россией специальной военной операции на Украине.

В качестве сравнения издание приводит итоги аналогичного опроса в США. Они показали, что 66% американцев рассматривают Россию как серьезную военную угрозу безопасности США, и только 26% считают эту угрозу «незначительной». Лишь 5% опрошенных посчитали Россию «не представляющей военной угрозы» для Америки.

Кроме этого, опрос Koerber показал: 68% населения Германии не хотят, чтобы их страна играла роль «военного лидера» на континенте. На вопрос о том, следует ли Германии более активно участвовать в международных кризисах, 52% ответили, что они предпочли бы «сдержанность», а не активную вовлеченность в подобные действия.

При этом статус Германии как экономического лидера Европы давно и прочно утвердился, и поэтому Stars & Stripes в своей публикации, прямо не выражая свое недовольство недостаточно, по его мнению, «милитаризованным» немецким общественным мнением, напоминает об «истинно верном» курсе, диктуемом из Вашингтона: что Германии якобы необходимо «избавиться от своих исторических комплексов вины и разделить бремя безопасности».

Как подчеркивает американское издание, ФРГ «уже долгое время не соответствует контрольному показателю НАТО, который требует, чтобы 2% ВВП выделялись на оборонные расходы. Германия также подверглась критике за отставание от многих других союзников в оказании военной поддержки Украине. Зависимость Германии от российского газа, несмотря на многолетние предупреждения США и других союзников об опасностях, также вызывает споры».

Впрочем, в Stars & Stripes откровенно порадовались немногим «положительным» в их восприятии моментам: «Проявились некоторые признаки того, что немцы видят необходимость в укреплении национальной обороны, поскольку 60% опрошенных выступают за увеличение военных расходов в долгосрочной перспективе, как показал опрос», – пишет издание.

Также оно демонстрирует удовлетворение тем, что 74% опрошенных немцев высказали согласие с тем, что вооруженные силы их страны «следует использовать для защиты союзников». Это «большой всплеск поддержки» по сравнению с различными опросами последних лет, отмечает Stars & Stripes. Например, опрос 2020 года показал, что 60% немцев выступили с неодобрением ситуации «применения силы для защиты члена НАТО», даже невзирая на то, что «это противоречит базовому принципу Североатлантического альянса о том, что нападение на одного члена равносильно нападению на всех».