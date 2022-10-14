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Снайперская винтовка Лобаева крупнокалиберная (СВЛК-14С, или “Сумрак”) показала себя с лучшей стороны во время специальной военной операции на Украине. Используя это оружие, один из военнослужащих ВС РФ стал Героем России. Он уничтожил множество приоритетных целей. Об этом РИА “Новости” рассказал разработчик винтовки Владислав Лобаев. Он же является основателем компании Lobaev Arms, которая производит оружие.

Создатель винтовки не стал раскрывать деталей, какие цели уничтожались, сославшись на секретность этой информации. Но отметил, что речь идёт о “десятках целей”. Лобаев также рассказал, что заказов на винтовку стало больше в том числе и от военных.

“Сумрак” предназначена для стрельбы на расстояния, превышающие 3 тысячи метров. Пять лет назад с помощью этой винтовки был поставлен мировой рекорд на самый дальний точный выстрел. Тогда удалось поразить цель на расстоянии свыше 4,2 километров.

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