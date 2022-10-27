Украинская винтовка UAR-10 по боевым качествам схожа со снайперской винтовкой Драгунова (СВД). Рабочая дистанция у обоих образцов составляет 800 метров. Об этом рассказал снайпер из отряда “Шторм” Народной милиции ДНР – сообщает РИА “Новости”. В публикации агентства приводится и видео с военнослужащим.

Винтовка досталась бойцам ДНР, в качестве трофея. Снайпер рассказал, что UAR-10 по факту представляет собой американский вариант винтовки AR-10. Разница лишь в том, что она собрана на территории Украины, куда военные США привезли станки и комплектующие для выпуска этого оружия. А сама винтовка собирается по натовским технологиям.

Несмотря на схожесть UAR-10 и СВД, боец отметил, что российский вариант всё же остаётся лучшим.

Кроме СВД на вооружении союзных войск есть и дальнобойные снайперские винтовки “Сумрак”. Они могут поражать цели на расстоянии в несколько километров.