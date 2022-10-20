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Назначение на должность командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина должно привести к перелому в специальной военной операции. И одна из приоритетных задач – это блокировка поставок оружия и техники из Словакии, заявил военный эксперт Виктор Баранец.

«Сейчас гигантский эшелон боевой техники ползет со Словакии. А ведь это смерть ползет для наших солдат и для наших людей. Суровикин должен действовать жестко, чтобы тупой Запад пришел к выводу, что поставлять оружие Украине все равно что заливать воду в решето», – цитирует аналитика портал «ОСН».

Баранец отметил, что нужно как можно скорее разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, для чего дроны-камикадзе должны летать над Киевом и другими городами тысячами, а не сотнями. Кроме того, важно разорвать все логистические цепочки, по которым с Запада поступает оружие.

Баранец напомнил, что натовские страны обвиняли Суровикина в жесткости и нанесении ударов по гражданским объектам.

«Если на “гражданских объектах” прячутся украинские боевики, если с этих объектов прилетают снаряды, которые убивают — их нужно уничтожать. Он по-командирски жесток. Перед генералом сейчас стоит много сложных задач. Самое главное сейчас — достигнуть перелома», – подвел итог аналитик.

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