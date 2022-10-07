Мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллеристов 42-й бригады уничтожают мощные укрепрайоны украинских националистов под Марьинкой и громят опорные пункты, рассказал изданию Pravda.ru военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что слаженная работа мотострелков и артиллерии при поддержке грамотных снайперов дает возможность брать опорники, легко преодолевая сопротивление боевиков ВСУ. Подобные действия застают противника врасплох, поэтому он даже не успевает своевременно отреагировать на штурм.

На кадрах видеозаписи, опубликованной военкором, хорошо видно, как российские военные проникают вглубь укрепрайона националистических формирований, ликвидируют не успевших оказать сопротивление боевиков и затем собирают западное оружие в качестве трофеев.