Очередная попытка наступления ВСУ на Херсонском направлении с треском провалилась. И это несмотря на то, что Киев накопил крупные силы, собрал около 60 тысяч боевиков, перебросив элитные подразделения сразу с нескольких рубежей.

Портал Pravda.ru приводит слова военного корреспондента Александра Сладкова о том, что противник отброшен, его наступательный порыв остановлен, а возможность вернуться на исходные позиции существенно осложнена грамотными действиями российских войск. Это является поводом для осторожного оптимизма, считает журналист.

Он отметил, что российские ВС стали действовать гораздо успешнее за счет улучшения взаимодействия между всеми видами войск. Так, они задействуют ударные беспилотники и штурмовую пилотируемую авиацию, артиллерийские подразделения и разведывательные дроны. Все это может помочь выдержать и следующие волны атак до момента, когда к Херсону подойдет подкрепление из мобилизационного резерва.