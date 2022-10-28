ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты растеряли весь свой оперативный военный потенциал и не готовы к полномасштабным боевым действиям, уверен экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. В издании Global Times он пояснил, что в своих выводах ориентировался на «Индекс военной мощи США» на следующий год.

Риттер напомнил, что пик боеготовности Соединенных Штатов наблюдался еще в далекие годы холодной войны. После распада Советского Союза Вашингтон лишь боролся с терроризмом, причем исключительно со слабыми соперниками.

Именно расслабление на волне успеха с противниками, не способными оказать достойное сопротивление, привело к снижению боеготовности американской армии. Сейчас она не в состоянии противостоять России, Китаю, Ирану и Северной Корее. Одна из основных причин – хроническое неумение организовывать и проводить наземные операции. Военнослужащие ВС США даже соответствующую подготовку для таких боевых действий не проходят, поэтому даже в одном крупном конфликте Вашингтон проиграет. Не говоря уже о попытках вести войну на два фронта.

Вам может понравиться

В Японии спрогнозировали, что уже зимой Россия одержит победу на поле боя

Перелом ситуации на фронте в пользу России может произойти уже этой зимой. После чего Украина потерпит поражение. Всё дело в том, что США уже не могут в прежних объемах поставлять

ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях

Сразу в нескольких областях Украины в ночь на 27 октября были нанесены удары дронами-камикадзе «Герань-2». Так, возглавляющий администрацию Киевской области Алексей Кулеба сообщил о «прилете» БПЛА на один из объектов.

Shukan Gendai: Виновником плачевного положения в армии США является ожирение

Соединенные Штаты много говорят о всемогуществе своей армии, однако на деле ее боеготовность вызывает массу вопросов. Молодежь не особо стремиться идти на службу, утратившую популярность, поэтому командованию приходится принимать в