Соединенные Штаты растеряли весь свой оперативный военный потенциал и не готовы к полномасштабным боевым действиям, уверен экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. В издании Global Times он пояснил, что в своих выводах ориентировался на «Индекс военной мощи США» на следующий год.

Риттер напомнил, что пик боеготовности Соединенных Штатов наблюдался еще в далекие годы холодной войны. После распада Советского Союза Вашингтон лишь боролся с терроризмом, причем исключительно со слабыми соперниками.

Именно расслабление на волне успеха с противниками, не способными оказать достойное сопротивление, привело к снижению боеготовности американской армии. Сейчас она не в состоянии противостоять России, Китаю, Ирану и Северной Корее. Одна из основных причин – хроническое неумение организовывать и проводить наземные операции. Военнослужащие ВС США даже соответствующую подготовку для таких боевых действий не проходят, поэтому даже в одном крупном конфликте Вашингтон проиграет. Не говоря уже о попытках вести войну на два фронта.