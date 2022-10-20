Эвакуация гражданского населения из Херсона означает, что город вскоре будет превращен в неприступную крепость, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он рассказал также, по какому сценарию будет проходить одно из наиболее важных сражений в спецоперации на Украине.

ВСУ собрали на линии соприкосновения крупные силы, но даже если они сумеют продвинуться ближе к городу, взять его не удастся. Российские ВС «отодвинут» армию противника, которые понесет чудовищные потери и будет вынужден отступать.

«Будут жестокие сражения за Херсон — совершенно точно. Цель будет очень простая — уничтожить около тысячи единиц боевой техники и тысячи бойцов ВСУ, националистов, наемников», – пояснил аналитик, отметив, что Киеву в наступлении стоит ожидать второго Сталинграда.

Кроме того, эксперт прокомментировал непрекращающиеся заявления западных СМИ о возможном применении Россией тактического ядерного оружия. По его словам, ВС РФ нет никакого смысла задействовать такие виды вооружений. Они даже ковровые бомбардировки еще не использовали, хотя случай для них давно назрел. Скорее всего, Запад специально нагнетает ситуацию, чтобы потом устроить провокацию с применением ядерного оружия.