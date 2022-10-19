Попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении постоянно завершаются провалами, так как ВС РФ лишили противника фактора внезапности. Они находятся в постоянной готовности к отражению нападений, что не оставляет украинской армии ни единого шанса на успех, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Аналитик пояснил, что против ВСУ играет и ландшафт местности. Фактически, боевикам украинской армии приходится идти в атаку по голой степи, на которой и пехотные подразделения, и бронетехника хорошо видны с большого расстояния. Тем более, что ВС РФ используют беспилотные аппараты для круглосуточного контроля ситуации.

В таких условиях разведка боем, которую ВСУ пытаются проводить небольшими группами для поиска уязвимых мест в российской обороне, а также крупномасштабное наступление заранее обречены на неудачу и приводят только к серьезным потерям живой силы и техники украинских войск.