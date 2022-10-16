Японское издание Yahoo News Japan напомнило о наличии в распоряжении России «торпеды судного дня» – беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного спровоцировать ядерное цунами у берегов Соединенных Штатов или Великобритании.

Журналисты напомнили, что это беспилотник может незамеченным передвигаться под водой, обладает неограниченным запасом хода, обеспечиваемым атомным реактором. Волна, поднимаемая при взрыве «Посейдона», достигает 500 метров.

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал эту публикацию. Он отметил, что в распоряжении ВС РФ действительно имеется современное вооружение, которое способствует сдерживанию агрессии НАТО. И это не только «Посейдон», но еще и баллистические ракеты, гиперзвук, уникальные средства РЭБ, лазерные установки и многое другое.

Все это не имеет аналогов в мире, даже Соединенные Штаты, которые всеми силами хотят догнать и перегнать Россию в оборонной сфере, способны развернуть подобные боевые системы не раньше, чем через 5-10 лет. Однако российское оружие практически полностью построено еще на разработках СССР. Советские инженеры в прямом смысле опередили время и создали научно-техническую базу, которая успешно используется по сей день. Однако она все же не бесконечна и ее возможности сейчас практически исчерпались, уверен эксперт.